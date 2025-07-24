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24 июля 2025 в 10:22

Подачу российского газа в Армению заморозили

Подачу российского газа в Армению приостановили из-за ремонтных работ в Грузии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подача газа из России в Армению приостановлена, сообщили в компании «Газпром Армения». Причиной стали аварийно-восстановительные работы на территории Грузии, которые планируется завершить 26 июля.

В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ <…> с 07:00 часов 24 июля до 19:00 часов 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению, — сказано в сообщении.

В «Газпром Армения» также уточнили, что перебоев с подачей газа в республике не будет. Временно обеспечить поставки планируется за счет внутренних резервов и иранского газа.

Ранее стало известно, что Словакия намерена нарастить импорт российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. СМИ сообщили, что государственная компания SPP планирует к 2026 году полностью перевести своих потребителей на топливо из РФ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто между тем заявил, что страна продолжит пользоваться российскими нефтью и газом, несмотря на категоричную позицию руководства Евросоюза по данному вопросу. Он подчеркнул, что санкции в сфере энергетики приведут к катастрофическому росту коммунальных тарифов для населения.

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