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22 июля 2025 в 03:04

Одно из государств ЕС увеличит закупки российского газа

Bloomberg: Словакия намерена увеличить закупки газа из России по льготам ЕС

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Словакия намерена нарастить импорт российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. Как сообщает Bloomberg, государственная компания SPP планирует к 2026 году полностью перевести своих потребителей на российский газ.

Согласно данным агентства, запрет ЕС на спотовые закупки российского газа с января 2026 года освободит дополнительные мощности в газопроводах для долгосрочных контрактов. Словакия и Венгрия получили переходный период до конца 2027 года для выполнения соглашений с «Газпромом». Контракт SPP с российской компанией действует до 2034 года.

Российский газ для нас наиболее экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет. Мы могли бы закупать в РФ газа для удовлетворения 100% наших потребностей. Это около 8 млн куб. м ежедневно, — заявил директор по торговле SPP Михал Лалик.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен призывать своих европейских союзников следовать его примеру в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей нефти России. Теперь Сенат США согласен с президентом Дональдом Трампом в том, что пошлины являются средством для достижения политических целей.

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