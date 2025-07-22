Сийярто озвучил принципиальную позицию Венгрии по российским нефти и газу Сийярто: Венгрия не откажется от российских энергоносителей в угоду Евросоюзу

Венгрия продолжит пользоваться российскими нефтью и газом, несмотря на категоричную позицию руководства Евросоюза по данному вопросу, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам встречи с послами стран ЕС в Будапеште. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что санкции в сфере энергетики приведут к катастрофическому росту коммунальных тарифов для венгерских семей.

Брюссель движется в совершенно неверном направлении, <...> они хотят запретить нам использовать дешевые российские нефть и газ, что грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для венгерских семей, — сказал он.

Сийярто пообещал, что венгерское руководство не допустит этого. По словам дипломата, он ясно дал понять это послам стран Евросоюза в Будапеште.

Ранее стало известно, что Словакия намерена нарастить импорт российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС. По данным источников, государственная компания SPP планирует к 2026 году полностью перевести своих потребителей на российский газ.