Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 23 июля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска и Днепра в среду, 23 июля: обстановка на фронте

Украинский мониторинговый ресурс Deep State сообщил, что ВС РФ продвинулись в семи населенных пунктах Днепропетровской области и ДНР, российская армия успешно наступает в районе Комара, Воскресенки, Александрограда, Торского, Карповки, Леонидовки и Дылеевки.

Сегодня ночью в Днепропетровске и других украинских городах прошли митинги против скандального закона, который урезает полномочия НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) — антикоррупционных органов, созданных для борьбы с высокопоставленными взяточниками. Владимир Зеленский заявил, что это «пророссийские структуры», от которых нужно избавиться, чем вызвал гнев протестующих, требующих отставки политика.

«Военная хроника» передает, что на южном фланге Покровска, особенно в районе парка «Юбилейный» и южной окраины города, ситуация все меньше напоминает действия изолированных ДРГ и все больше — полноценную фазу штурма.

«Западные аналитики считают, что формулировка украинской стороны о „высокой активности диверсионно-разведывательных групп“ уже не выдерживает никакой критики и речь идет о полномасштабном штурме с закреплением в жилых кварталах, зачисткой районов и продвижением к ключевым транспортным узлам. Но об этом стараются молчать, потому что Покровск — очередная „фортеця“. Прорыв РФ в районе Зверево называют повторением штурмового шаблона, отработанного в Селидово и Новогродовке: просачивание и накопление малыми группами, удары по слабозащищенным участкам, дожим артиллерией и быстрое закрепление, а потом повторение», — отметили авторы канала.

По предварительным данным, передает «Военная хроника», всего за пять дней использования такой тактики линия 32-й ОМБр здесь рассыпалась (произошло это примерно 11–12 июля) и штурмовые группы оказались в Зеленовке и Троянде, а далее — в парке «Юбилейный» и около улицы Шевченко, где была снята засада на пикап ВСУ.

Фото: Социальные сети

«Отчасти молчание о прорыве РФ с украинской стороны связано с тем, что ВСУ сейчас экстренно пытаются понять, что делать, и хотя бы каким-то образом стабилизировать ситуацию, которая все сильнее напоминает то, как события развивались в Авдеевке», — добавили авторы канала.

«Донбасский партизан» сообщил, что на Покровском направлении российские войска продолжают усиливать давление на украинские оборонительные позиции, стремясь продвинуться в ключевые районы.

«Силами российской армии активно проводятся наступательные действия с целью окружить и захватить стратегические точки, обеспечив продвижение к Покровску (Красноармейску) и его окрестностям. В районе Удачного — Котлино российские подразделения стремятся прорвать оборону противника, используя посадки и поля для маневров. В районе Зверево российские силы стремятся закрепиться на западной окраине села, одновременно продвигаясь к Первому Мая. Этот участок является важным для формирования окружения и последующего продвижения в направлении других ключевых населенных пунктов», — отметил источник.

«Донбасский партизан» обратил внимание, что на участке Песчаное — Шевченко российские подразделения стремятся выровнять фронт, что создаст потенциальный выход к Новопавловке и Гнатовке.

«Это направление формирует юго-восточную дугу вокруг Покровска (Красноармейска), открывая дополнительные возможности для удара по противнику с флангов. На участке Зеленое — Даченское — Лысовка продолжаются атаки малых групп сил российской армии, что свидетельствует о гибкости и маневренности российских войск в этом секторе фронта. Это позволяет им наращивать давление и создавать угрозу для противника с разных направлений. Подразделения ВС РФ активно стремятся закрепиться восточнее Суворово, что откроет маршрут для дальнейшего продвижения к Родинскому», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировок войск «Восток» и «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровское, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области», — добавили в МО РФ.

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