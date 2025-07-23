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23 июля 2025 в 12:01

Наступление ВС РФ на Харьков 23 июля: ЛГБТ-скандал, продвижение в Волчанске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 23 июля 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 23 июля: обстановка на фронте

«Вчера Харьков посетил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Его встречала делегация во главе с Игорем Тереховым. Высокопоставленного француза сразу повели осматривать разрушенное здание Харьковской областной администрации, Литературного музея, жилые дома в центре города, которые были повреждены украинской ПВО (об этом знает весь Харьков). Терехов выступил с пламенной речью. Ранее французы поставили Харькову генераторы. Только благодаря этому, по словам Терехова, харьковчане смогли пережить суровую зиму. Таким образом, благодаря французам в Харькове строят „энергетический остров“. На самом деле, там сработала очередная коррупционная схема при участии самого Терехова», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, в начале августа ЛГБТ-сообщество (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) готовит в Харькове свой очередной шабаш.

«С размахом, с автопробегом. Такое уже было в прошлом году. Против этого выступил один из создателей националистического формирования „Кракен“ Константин Немичев. О нем впервые услышали весной 2022 года, когда он участвовал в расстреле российских бойцов на молочном заводе в Рогани. Эти кадры тогда облетели весь мир. Так вот, Немичев предостерегает сторонников ЛГБТ, мол, не выходите, не участвуйте, а то может прилететь. Такая вот забота Немичева. Ситуация на ЛБС: существенных изменений за сутки не произошло. На Купянском участке продолжаются ожесточенные бои в районе Мелового, по направлению к Великому Бурлуку. Под Волчанском наши подразделения продолжают наращивать плацдарм на левом берегу реки Волчьей», — добавил Алехин.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении ожесточенные бои продолжаются на Волчанском и Великобурлукском направлениях, где ВСУ возобновили безуспешные контратаки на позиции ВС РФ южнее села Мелового.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«На Великобурлукском направлении в результате успешных наступательных действий наши штурмовики продвинулись в лесных массивах вдоль государственной границы между селами Чугуновка и Меловое. В результате комплексного огневого поражения „северяне“ уничтожили 11 боевых групп противника. Враг предпринял безуспешную контратаку южнее Мелового. В результате огневого поражения штурмовая группа 22-й ОМБр ВСУ уничтожена», — отметили авторы канала.

По их данным, на Волчанском и Липцевском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 14 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и ПУ БПЛА.

«„Северяне“ продолжают успешные наступательные действия в Волчанске и лесных массивах. „Бесстрашные“ зачистили девять строений в городе, а также продвинулись свыше 600 метров в лесополосах западнее города. Утром в лесу севернее Синельниково враг попытался провести очередную контратаку. В результате огневого поражения больше половины живой силы противника уничтожено, остальные бежали в обратном направлении», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Меловое Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронемашину MaxxPro производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.

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