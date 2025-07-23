Украинец раскрыл ВС РФ позиции сослуживцев, отправив БПЛА с видеозаписью

Военнослужащий-оператор БПЛА Вооруженных сил Украины Сергей Хорошко рассказал, что он заснял позиции сослуживцев в Меловом Харьковской области при помощи беспилотника. После этого боец отправил дрон российским войскам. По словам Хорошко, таким образом он хотел доказать ВС РФ искренность своих намерений сложить оружие, передает ТАСС.

В бригаду я попал, меня отправили учиться на БПЛА ночным пилотом. Оказавшись на позициях в Меловом, я понял, что меня ждет смерть. Чтобы показать искренность своих намерений, я сделал облет всех наших позиций в Меловом и отправил Mavic на позицию к русским, — сказал оператор БПЛА.

Хорошко добавил, что командир его роты посылал солдат на боевые задания неподготовленными, выдавая неисправную технику. Солдат не стал мириться с этим и самовольно оставить часть.

Ранее пленный военнослужащий Евгений Попельшкин рассказал, что украинское командование обещало своим солдатам «баню с девочками» за успехи в Сумской области. По его словам, подобные обещания были всего лишь «показухой».