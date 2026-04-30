Над Тульской областью сбили БПЛА

Силы ПВО сбили над Тульской областью один украинский БПЛА, сообщил в соцсетях губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, никто не пострадал. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Утром 29 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым, уточнили в министерстве.

Также 29 апреля в Удмуртии вводили режим «Опасное небо». Как уточнял глава республики Александр Бречалов, соответствующая мера была принята на фоне угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.