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23 июля 2025 в 07:45

Стало известно об обещанных бойцам ВСУ «девочках» за успехи на СВО

Пленный Попельшкин: бойцам ВСУ обещали девочек и баню за успехи под Сумами

ВС Украины ВС Украины Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины обещало своим солдатам «баню с девочками» за успехи в Сумской области, заявил в беседе с ТАСС украинский пленный Евгений Попельшкин. По его словам, подобные обещания были всего лишь «показухой».

Нам говорили: идете на позиции, возвращаетесь успешно — и, мол, будет совершенно другое отношение, девочки, баня. Показуха, — подчеркнул военнопленный.

Мужчина отметил, что свои обещания командиры так и не выполнили, поэтому украинские бойцы «девочек» в итоге не увидели. Кроме того, Попельшкин рассказал, что ему хотели выплатить «подъемные» в размере 50 тысяч гривен (93,5 тысячи рублей), но этого тоже не случилось.

Ранее украинский военнопленный Владимир Кальновский сообщил, что командование ВСУ отправляет на верную смерть простых военнослужащих, после чего на позиции посылают «нормальные войска». Он добавил, что бойцов пугают российским пленом, где их якобы будут пытать.

До этого стало известно, что на Ореховском участке Запорожской линии фронта развернулись интенсивные бои за контроль над селом Малая Токмачка. По словам члена Общественной палаты РФ Владимира Рогова, российские штурмовики пробиваются к центру населенного пункта. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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