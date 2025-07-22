Ожесточенные бои развернулись на одном из ключевых участках в зоне СВО

Ожесточенные бои развернулись на одном из ключевых участках в зоне СВО Рогов: российские штурмовики бьются с ВСУ за контроль над Малой Токмачкой

На Ореховском участке Запорожской линии фронта развернулись интенсивные бои за контроль над селом Малая Токмачка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время российские штурмовики пробиваются к центру населенного пункта. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В Малой Токмачке после относительного затишья начались уличные бои. Наши штурмовые группы пробиваются к центру населенного пункта, освободив за последние сутки около одного квадратного километра, — сообщил Рогов.

Малая Токмачка — село, расположенное в 10 километрах к юго-востоку от города Орехово в Запорожской области. По данным агентства, ВСУ превратили его в крупный командный и логистический пункт.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России вошли в село Зеленый Гай на западе Донецкой Народной Республики. По его словам, сейчас там идут активные бои. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.