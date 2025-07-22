Стало известно об ожесточенных боях в селе на западе ДНР Рогов: российские войска вошли в село Зеленый Гай в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России вошли в село Зеленый Гай на западе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, сейчас там идут активные бои. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

После освобождения Новохатского наши войска продолжили наступательные действия и вошли в восточную часть села Зеленый Гай. Сейчас там идут активные боевые действия. Инициатива в руках нашей армии, — сказал Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю российские вооруженные силы установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Так, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области, а группировка «Восток» — Новохатское в ДНР.

До этого стало известно, что с января 2025 года российские вооруженные силы взяли под контроль 2395 квадратных километров украинских территорий, что по площади сравнимо с государством Люксембург.