Что известно о последних днях жизни, болезни и смерти Оззи Осборна

Британский рок-певец Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Что известно о его смерти, какие у музыканта были проблемы со здоровьем?

Что известно о болезни и смерти Оззи Осборна

В 2019 году у Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. По словам музыканта, причиной развития заболевания стала врачебная ошибка — во время операции на шее хирурги повредили ему нервные окончания.

5 июля 2025 года Оззи Осборн дал прощальный концерт на футбольном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу.

По данным The Independent, уже тогда музыкант не мог передвигаться из-за травмы позвоночника, поэтому выступал сидя на импровизированном троне. Концерт длился более 10 часов. Осборн исполнил сольные хиты и композиции Black Sabbath с бывшими коллегами. После окончания программы Осборну вручили торт, а завершилось шоу фейерверком над стадионом.

Сегодня, 22 июля, стало известно о смерти музыканта. Об этом сообщила семья одного из основателей группы Black Sabbath.

«С болью, которую трудно выразить словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн умер сегодня утром. В этот момент он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это трудное время», — отмечается в заявлении.

Оззи Осборн Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чем известен Оззи Осборн

Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) родился 3 декабря 1948 года в Англии в семье простых рабочих. В 1968 году вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, которая прославилась после выхода альбомов Black Sabbath и Paranoid с хитами War Pigs и Iron Man. Однако из-за злоупотребления запрещенных веществ и спиртных напитков Оззи Осборн был уволен из группы в 1979 году.

После ухода из Sabbath Осборн создал проект Blizzard of Ozz. Его дебютный альбом с гитаристом Рэнди Роадсом прославился песней Crazy Train, а композиция Diary of a Madman сделала его популярным. В 1993 году трек I Don’t Want to Change the World принес музыканту «Грэмми».

В 2023 году Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья. За свою карьеру он дал более двух тысяч концертов, в том числе в России.

Читайте также:

Открытый гроб, слезы жены, особенность могилы: как прошли похороны Кары

Штраф за поиск экстремистских материалов: за что накажут, просмотр соцсетей

Юбилей, написание книги, бездетность: как живет актер Максим Аверин