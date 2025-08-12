Басист Джей Ло подарил VIP-билет на концерт семье в Казахстане за чай Басист Дженнифер Лопес случайно оказался на чаепитии у казахстанской семьи

Басист известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Пастор Фанк случайно оказался на чаепитии у обычной казахстанской семьи, передает Telegram-канал Baza. Музыкант был так тронут гостеприимством, что подарил новым приятелям VIP-билет на концерт.

Гостя приняли с иностранца радушием, говорится в сообщении. Его угостили домашними угощениями, надели тапочки и даже позволили сыграть на гитаре. Провожая басиста обратно до отеля, гостеприимная семья также вручила ему пакет с гостинцами.

Ранее информированные источники заявили, что Дженнифер Лопес отказалась от намеченных гастролей в России, опасаясь возможной критики со стороны западной общественности. Согласно данным, переговоры о ее концерте в Москве продолжались три месяца. Стороны успели договориться о дате выступления в августе и согласовать минимальный гонорар в $1 млн (81,8 млн рублей). Был также подписан предварительный контракт.

Сообщалось, что после концерта Джей Ло на стадионе в Узбекистане была повреждена дренажная система. Из-за этого газон не смогут поливать в течение двух месяцев. Примечательно, что ближайшее время на поле должны пройти матчи сборной Узбекистана по футболу и клуба «Бунедкор».