Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:36

Басист Джей Ло подарил VIP-билет на концерт семье в Казахстане за чай

Басист Дженнифер Лопес случайно оказался на чаепитии у казахстанской семьи

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Басист известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес Пастор Фанк случайно оказался на чаепитии у обычной казахстанской семьи, передает Telegram-канал Baza. Музыкант был так тронут гостеприимством, что подарил новым приятелям VIP-билет на концерт.

Гостя приняли с иностранца радушием, говорится в сообщении. Его угостили домашними угощениями, надели тапочки и даже позволили сыграть на гитаре. Провожая басиста обратно до отеля, гостеприимная семья также вручила ему пакет с гостинцами.

Ранее информированные источники заявили, что Дженнифер Лопес отказалась от намеченных гастролей в России, опасаясь возможной критики со стороны западной общественности. Согласно данным, переговоры о ее концерте в Москве продолжались три месяца. Стороны успели договориться о дате выступления в августе и согласовать минимальный гонорар в $1 млн (81,8 млн рублей). Был также подписан предварительный контракт.

Сообщалось, что после концерта Джей Ло на стадионе в Узбекистане была повреждена дренажная система. Из-за этого газон не смогут поливать в течение двух месяцев. Примечательно, что ближайшее время на поле должны пройти матчи сборной Узбекистана по футболу и клуба «Бунедкор».

Дженнифер Лопес
музыканты
чай
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Невролог перечислил симптомы менингококка
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.