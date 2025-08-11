Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 11:31

Дженнифер Лопес испортила поля в бывших странах СССР

После концерта Лопес в Узбекистане оказался испорчен местный стадион

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Фото: Mirko Fava/TSCK/LiveMedia/Global Look Press

После концерта певицы Дженнифер Лопес оказалась сломана дренажная система на стадионе в Узбекистане, сообщает Championat.Asia. Отмечается, что газон на поле нельзя будет поливать два месяца, при этом скоро там запланирована игра сборной страны по футболу и команды «Бунедкор».

Несколько дней назад после выступления певицы пришло в негодность поле в Армении. Там 6 сентября планируется матч между сборной страны и Португалией.

Ранее стало известно, что российские фанаты Дженнифер Лопес требуют от авиакомпании Red Wings выплаты многомиллионной неустойки за пропуск концерта поп-дивы в Ереване. По информации инсайдеров, сначала в самолете закончилось топливо, потом на рейс не смогли найти свободный экипаж, а затем его и вовсе отменили.

До этого певица отменила гастроли в России из-за опасений негативной реакции Запада на фоне проведения специальной военной операции. Переговоры о ее выступлении в Москве шли три месяца. Стороны сумели договориться о дате концерта в августе и минимальном гонораре в $1 млн (81,8 млн рублей). Был подписан предварительный договор.

