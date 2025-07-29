Названа причина, по которой Джей Ло отказалась от концертов в России

Названа причина, по которой Джей Ло отказалась от концертов в России Дженнифер Лопес отказалась выступать в России из-за возможного осуждения

Американская певица Дженнифер Лопес отказалась от запланированных гастролей в России, опасаясь негативной реакции западной общественности, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на информированные источники. По имеющимся данным, переговоры о выступлении звезды в Москве велись на протяжении трех месяцев. Стороны успели согласовать дату концерта в августе и установить минимальный гонорар в размере $1 млн (81,8 млн рублей). Был даже подписан предварительный договор.

Однако после дополнительных консультаций команда певицы приняла решение отказаться от российских гастролей. Основной причиной названы репутационные риски, связанные с проведением специальной военной операции. Источники утверждают, что сама Лопес не исключает возможности выступлений в России, но только после завершения конфликта на Украине.

Генеральный директор концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн, чья компания, предположительно, вела переговоры, не стал опровергать информацию. Однако он воздержался от подробных комментариев.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес во время гастролей в Казахстане познакомится с национальной культурой. Как сообщил продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасанов, для звезды подготовили специальную программу. Помимо концертных выступлений, артистке предложат примерить традиционный чапан и попробовать блюдо бешбармак.