Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings

Российские фанаты Дженнифер Лопес требуют от авиакомпании Red Wings многомилионную неустойку за пропуск концерта поп-дивы в Ереване, сообщает Telegram-канал Baza. По информации инсайдеров, сначала в самолете закончилось топливо, потом на рейс не смогли найти свободный экипаж, а затем его вовсе отменили.
Вы сначала не вылетели — не было топлива. Потом один раз пришёл КВС — у них закончилось время. Потом ушел один экипаж, пришел второй экипаж — у них тоже время закончилось. Сейчас у нас нет экипажей, — прокомментировала задержку сотрудница аэропорта.
В Red Wings сообщили, что рейс отменили из-за угрозы беспилотников. В пресс-службе подчеркнули, что готовы помочь фанатам исполнительницы попасть на ее новый концерт. Представители компании предложили обратиться к ним, когда Лопес организует выступление в одном из городов маршрутной сети Red Wings. Например в Тель-Авиве, Баку или Батуми.
