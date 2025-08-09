Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings Фанаты Лопес из России требуют от Red Wings неустойку за пропущенный концерт

Российские фанаты Дженнифер Лопес требуют от авиакомпании Red Wings многомилионную неустойку за пропуск концерта поп-дивы в Ереване, сообщает Telegram-канал Baza. По информации инсайдеров, сначала в самолете закончилось топливо, потом на рейс не смогли найти свободный экипаж, а затем его вовсе отменили.

Вы сначала не вылетели — не было топлива. Потом один раз пришёл КВС — у них закончилось время. Потом ушел один экипаж, пришел второй экипаж — у них тоже время закончилось. Сейчас у нас нет экипажей, — прокомментировала задержку сотрудница аэропорта.

В Red Wings сообщили, что рейс отменили из-за угрозы беспилотников. В пресс-службе подчеркнули, что готовы помочь фанатам исполнительницы попасть на ее новый концерт. Представители компании предложили обратиться к ним, когда Лопес организует выступление в одном из городов маршрутной сети Red Wings. Например в Тель-Авиве, Баку или Батуми.

