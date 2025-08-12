Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 18:32

Дипломаты помогут с возвращением тела россиянина из Турции

Генконсульство в Анталье посодействует возвращению умершего россиянина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российское генеральное консульство в Анталье окажет содействие в организации возвращения на родину тела погибшего соотечественника, передает ТАСС. Консульские сотрудники уже вышли на связь с турецкими правоохранительными органами для выяснения обстоятельств инцидента.

Генконсульство России держит указанную ситуацию на контроле и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянина, — заявили дипломаты.

Ранее в турецкой Анталье обнаружено тело российского гражданина Олега Семичева. 52-летнего мужчину без признаков жизни нашла его бывшая супруга в квартире. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть и отметили подозрительные обстоятельства произошедшего.

До этого на пляже Махмутлар в Аланье скончалась российская туристка. 70-летняя Галина Татонкина почувствовала резкое недомогание во время отдыха. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, спасти женщину не удалось. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

