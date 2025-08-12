Россиянин умер в Анталье при подозрительных обстоятельствах DHA: тело россиянина Семичева нашли в квартире в Анталье

Гражданин России Олег Семичев найден мертвым в Анталье, сообщает агентство DHA. Тело 52-летнего мужчины обнаружила его бывшая супруга. Семичев лежал на полу в квартире. При этом прибывший на вызов врач посчитал смерть россиянина подозрительной.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть Семичева. В квартиру прибыли следователи для ее осмотра в связи с тем, что доктор посчитал подозрительной смерть мужчины, — говорится в материале.

Уточняется, что за день до смерти россиянин упал. Он обратился в больницу вечером, однако после осмотра благополучно вернулся домой. По факту произошедшего проводится проверка. Тело россиянина доставили в морг Антальи.

