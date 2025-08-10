Разложившийся труп молодой женщины нашли при вскрытии квартиры

В Петроградском районе Санкт-Петербурга обнаружено мумифицированное тело 34-летней женщины, сообщает 78.ru. Как уточнил источник в правоохранительных органах, жильцы дома № 8 на Гатчинской улице несколько недель подряд жаловались на устойчивый трупный запах, исходящий из соседней квартиры.

При вскрытии помещения на полу был найден разложившийся труп. По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая — женщина могла удариться головой о стул при падении. Однако окончательную причину гибели установят судебно-медицинские эксперты после проведения всех необходимых исследований. Следственный комитет проводит процессуальную проверку.

