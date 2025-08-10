Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Разложившийся труп молодой женщины нашли при вскрытии квартиры

В Петербурге нашли разложившийся труп молодой женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петроградском районе Санкт-Петербурга обнаружено мумифицированное тело 34-летней женщины, сообщает 78.ru. Как уточнил источник в правоохранительных органах, жильцы дома № 8 на Гатчинской улице несколько недель подряд жаловались на устойчивый трупный запах, исходящий из соседней квартиры.

При вскрытии помещения на полу был найден разложившийся труп. По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая — женщина могла удариться головой о стул при падении. Однако окончательную причину гибели установят судебно-медицинские эксперты после проведения всех необходимых исследований. Следственный комитет проводит процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле при невыясненных обстоятельствах погиб студент чеченского происхождения. Как стало известно, тело молодого человека обнаружили с полиэтиленовым пакетом на голове. Юноша прибыл в Турцию для получения высшего образования.

Кроме того, неизвестный с ножом напал на мальчика на одной из улиц в Новосибирске. Ребенок ходил в магазин по просьбе матери, преступник настиг его на обратном пути.

