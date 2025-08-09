В Новосибирске ищут напавшего на ребенка грабителя с ножом Житель Новосибирска напал на ребенка с ножом и украл у него деньги

Неизвестный с ножом напал на мальчика на одной из улиц в Новосибирске, передает Telegram-канал SHOT. Ребенок ходил в магазин по просьбе матери, преступник настиг его на обратном пути.

Грабитель приметил ребенка в магазине, а когда тот подходил к дому, набросился с ножом. Напуганный ребенок закричал и выронил пакеты с продуктами. Мужчина выхватил у него сумку с деньгами и убежал, его ищут правоохранители.

Ранее молодой грабитель в розовой кепке украл у петербурженки сумку Guess. По данным следствия, 23-летний нападавший некоторое время преследовал свою жертву, а затем резко обогнал ее и применил силу. Он распылил девушке в лицо газ, после чего попытался сорвать с ремня брендовую сумку. Злоумышленнику удалось завладеть самой сумкой, однако крупная сумма денег, которую пострадавшая держала в отдельном зеленом пакете, осталась при ней.

Также на Васильевском острове в Санкт-Петербурге неизвестные проникли в квартиру 69-летнего филолога и похитили имущество на сумму 1,3 млн рублей. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.