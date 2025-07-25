Квартиру петербургского филолога обнесли на 1,3 млн рублей В Петербурге квартиру преподавателя СПбГУ ограбили на 1,3 млн рублей

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге неизвестные проникли в квартиру 69-летнего филолога и похитили имущество на сумму 1,3 млн рублей, передает АН «Оперативное прикрытие». В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

По данным источника, инцидент произошел 23 июля. Хозяин квартиры, вернувшись домой, заметил пропажу значительной суммы денег, драгоценностей и столовых приборов из платины, которые находились в сейфе. Злоумышленники открыли сейф с помощью ключа.

Общий ущерб составил 1,2 миллиона рублей и $1 тысячу (около 79 тысяч рублей). При этом входная дверь квартиры осталась целой и не имеет повреждений. На месте происшествия отсутствуют камеры видеонаблюдения, что затрудняет поиски преступников. В настоящее время сотрудники полиции активно занимаются расследованием данного дела.

Ранее грабители ворвались в жилище бывшего участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова в Подмосковье. Преступники украли у него французские духи, брендовую сумку и ювелирные изделия.