Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 15:01

Квартиру петербургского филолога обнесли на 1,3 млн рублей

В Петербурге квартиру преподавателя СПбГУ ограбили на 1,3 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге неизвестные проникли в квартиру 69-летнего филолога и похитили имущество на сумму 1,3 млн рублей, передает АН «Оперативное прикрытие». В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

По данным источника, инцидент произошел 23 июля. Хозяин квартиры, вернувшись домой, заметил пропажу значительной суммы денег, драгоценностей и столовых приборов из платины, которые находились в сейфе. Злоумышленники открыли сейф с помощью ключа.

Общий ущерб составил 1,2 миллиона рублей и $1 тысячу (около 79 тысяч рублей). При этом входная дверь квартиры осталась целой и не имеет повреждений. На месте происшествия отсутствуют камеры видеонаблюдения, что затрудняет поиски преступников. В настоящее время сотрудники полиции активно занимаются расследованием данного дела.

Ранее грабители ворвались в жилище бывшего участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова в Подмосковье. Преступники украли у него французские духи, брендовую сумку и ювелирные изделия.

Cанкт-Петербург
квартиры
воры
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина раскрыл, как купировать военные угрозы на Черном море
Трампу предложили способ урегулировать конфликт на Украине
В Обнинске, где дети-мигранты изнасиловали 4-летнюю девочку, прошел рейд
Из-под завалов в Саратове извлекли еще одно тело
Во «ВКонтакте» отреагировали на жалобы россиян на сбой
Стало известно, где в августе ожидаются природные катаклизмы
Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне
Паралич из-за Starlink и поклонения Сатане: новости СВО к вечеру 25 июля
На форум и выставку 100+ TechnoBuild стартовала регистрация
На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ
Мать ходит на работу с привязанным на веревке умственно отсталым сыном
Названы правила конкурса для участников VK Fest
Старинный славянский рецепт: делаем настойку из красной смородины на водке
В Госдуме предложили запретить строительство домов с газом
Суд подтвердил приговор генералу Попову и лишил его звания
Проще не бывает: шарлотка с яблоками по бабушкиному рецепту
Сколько стоит построить сейчас? Почему смета 2025 года не похожа на 2020-го
С ним хоть до Владивостока! Как выбрать комфортное седло для велосипеда
В Совфеде призвали принять закон о штрафах для электросамокатчиков
«Опасность ускорения роста цен»: Набиуллина назвала главные риски
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.