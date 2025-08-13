Многодетный отец домогался фитнес-тренера на улице и стал фигурантом дела

Фитнес-тренер из Астаны обвинила 58-летнего многодетного отца в домогательствах

Фитнес-тренер из Астаны обвинила 58-летнего многодетного отца в домогательствах, мужчина прикасался к ней во время уборки территории, передает Orda.kz. По данным департамента местной полиции, материалы уголовного дела направлены в суд.

По факту инцидента, связанного с оскорбительным приставанием к гражданке, полицейскими установлен и задержан 58-летний правонарушитель, — сообщили в ведомстве.

До этого в Москве Ленинградский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии. Инцидент произошел возле жилого дома на Ленинградском шоссе, где неизвестный напал на женщину.

Ранее в Санкт-Петербурге активисты движения «Русская община» провели профилактическую беседу с группой мигрантов-строителей. Дружинники попросили рабочих перестать свистеть вслед проходящим девушкам и распивать алкоголь на улице. Главному в бригаде предложили сдерживать поведение подопечных. Он пообещал принять меры и провести с ними разговор.