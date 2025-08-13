Инициаторы расправ из Главного управления разведки МО Украины и Службы безопасности Украины совершают свои преступления ритуально — в чей-то личный или профессиональный праздник, заявил беседе с NEWS.ru начальник Центра специального назначения «Барс-Сармат», сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам, ближайший из них – День авиастроителя, который отмечается 15 августа.

На месте причастных к этому празднику принял бы дополнительные меры безопасности и защиты от налета дронов на досягаемые противником авиастроительные предприятия. А вот американский праздник Дня неудач в расчет бы не брал. Наоборот, пожелал бы Дональду Трампу (президент США. — NEWS.ru) удачных переговоров с Владимиром Путиным (президент РФ. — NEWS.ru) во имя мира и развития конструктивного двустороннего сотрудничества, — сказал собеседник.

До этого Рогозин заявил, что швейцарская компания Destinus причастна к поставкам беспилотников для ВСУ, которые использовались для атак на Москву. Он обвинил основателя фирмы Михаила Кокорича, ранее работавшего в России, в создании дронов для украинской армии. Также сенатор напомнил о нейтральной позиции самой Швейцарии.