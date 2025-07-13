Рогозин вывел «нейтральную» Швейцарию на чистую воду после атаки ВСУ

Швейцарская компания Destinus причастна к поставкам беспилотников для ВСУ, которые использовались для атак на Москву, написал в своем Telegram-канале сенатор Дмитрий Рогозин. Бывший руководитель Роскосмоса обвинил основателя фирмы Михаила Кокорича, ранее работавшего в России, в создании дронов для украинской армии. Также он напомнил о нейтральной позиции самой Швейцарии.

Этот «нейтральный швейцарец», сделанный из фанеры и использующий гибридный двигатель, летел на Москву. Но недолет. Нашим средствам радиоэлектронной борьбы удалось его аккуратно посадить, — написал Рогозин.

По информации Рогозина, анализ обломков беспилотника Lord, сбитого в Подмосковье, показал его швейцарское происхождение. Данная модель представляет собой гибрид разведывательного аппарата и барражирующего боеприпаса. Особенностями дрона являются малозаметность, бесшумность и дальность полета до 2000 километров. Рогозин напомнил, что Кокорич сотрудничал с Роскосмосом, но его проекты по созданию спутников не увенчались успехом.

Ранее Силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Минобороны РФ, воздушные цели были ликвидированы 12 июля в период с 12:00 до 14:40 по московскому времени над Белгородской областью, Ставропольским краем и акваторией Азовского моря.

До этого стало известно о нападении украинских сил на спортивный объект в Белгороде. Беспилотник атаковал стадион «Белгород Арена», в результате чего возник пожар на кровле здания. На место происшествия незамедлительно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений.