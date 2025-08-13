Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 15:29

Ивана Краско похоронили рядом с сыном на кладбище в Комарово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народного артиста России Ивана Краско похоронили на кладбище в поселке Комарово рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, также недалеко от обоих актеров находится могила ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Перед похоронами актера на кладбище прошло отпевание.

Церемония прощания с артистом состоялась в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской и закончилась бурными аплодисментами участников. В театре, где служил покойный, также раздались выкрики «Браво!» Под аплодисменты гроб с телом артиста вынесли из помещения, овации не прекращались более двух минут. По желанию самого Краско в последний путь он отправился в военно-морском кителе с погонами капитан-лейтенанта.

Проститься с Краско пришли его коллеги, родные и близкие. В частности, на церемонии были замечены актеры Юрий Кузнецов, Константин Анисимов и Анастасия Мельникова. Также проводить звезду фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» пришел его племянник, актер Дмитрий Яковлев. Он назвал покойного душой театра, ответив, что его не случайно там называли «дядей Ваней».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На прощание пришла предпоследняя жена актера костюмер Наталья Вяль. Последняя жена Краско Наталья Шевель не появилась. На церемонии не было и некогда близких друзей Краско — Михаила Боярского и Андрея Урганта.

Краско умер на 95-м году жизни. Всего на его счету свыше 100 ролей. Последний фильм с его участием вышел в 2022 году. В картине «Моя ужасная сестра» Краско сыграл смотрителя часового башни. Он является заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РФ, награжден орденами Почета и Святой Татьяны.

