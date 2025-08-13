Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 11:49

Племянник развенчал слухи о якобы «брошенном в нищете» Краско

Племянник Краско Яковлев: актер жил в окружении семьи до самой смерти

Дмитрий Яковлев Дмитрий Яковлев Фото: NEWS.ru

Разговоры о том, что артист Иван Краско был «брошен в нищете» и жил один, не соответствуют действительности, заявил его племянник, актер Дмитрий Яковлев в беседе с NEWS.ru. По его словам, в последние месяцы жизни особенно близки к Краско были его сыновья Федор и Иван.

Те, кто пишет, что его тут бросили, там бросили, — не верьте. Потому что ну как можно бросить такого человека? Его очень любили все дети. <…> Месяца три он жил [в своей квартире], рядом с ним постоянно были Федя и Ваня. <…> Они жили вместе с ним, в той же квартире, <…> ухаживали за ним, — рассказал Яковлев.

По словам племянника, у Краско были близкие отношения со всеми членами семьи. Помимо ухаживающих за ним сыновей артиста постоянно навещали остальные члены его семьи.

Ранее стало известно, что экс-супруга артиста, художник по костюмам Наталья Вяль пришла на церемонию прощания с Краско. Она вместе с сыновьями Иваном и Федором села рядом с гробом бывшего мужа.

13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской проходит церемония прощания с актером народным артистом России Иваном Краско. Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни.

