13 августа 2025 в 11:04

Убитая горем бывшая жена Краско склонилась над его гробом

Бывшая жена Краско пришла на прощание с артистом с сыновьями

Наталья Вяль на церемонии прощания с актером Иваном Краско Наталья Вяль на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-супруга артиста Ивана Краско, художник по костюмам Наталья Вяль пришла на церемонию прощания с актером, передает корреспондент NEWS.ru. Она села рядом с гробом бывшего мужа.

Также по артисту скорбят их совместные сыновья — Федор и Иван. На фото с церемонии прощания видно, что женщина испытывает грусть из-за смерти бывшего супруга. Отмечается, что последняя экс-жена Краско Наталья Шевель на похоронах не появилась.

Ранее актриса Анастасия Мельникова выступила на церемонии прощания с Краско и назвала артиста незаменимым человеком. Она поблагодарила Бога за то, что смогла быть рядом с легендарным актером.

Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с церемонии прощания с артистом. Отпевание пройдет 13 августа в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище по адресу: Озерная улица, 52а. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.

Бывший директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что незадолго до смерти Краско нуждался в специализированной медицинской помощи. Ходили разговоры о переезде актера в соответствующее учреждение, пояснил он.

