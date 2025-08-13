Экс-директор Краско пояснил, как появились слухи о доме престарелых

Артист Иван Краско незадолго до смерти нуждался в специализированной медицинской помощи, заявил NEWS.ru его бывший директор Вячеслав Смородинов. Экс-директор отметил, что именно после его заявлений возникли слухи о «сдаче» артиста в дом престарелых.

Разговоры эти начал я, только немного не так. Это не дом престарелых, а какой-нибудь аналог дома ветеранов либо учреждение, которое может круглосуточно оказывать медицинскую помощь. Потому что в том состоянии, в котором он находился последние несколько недель, в домашних условиях сложно справиться, — пояснил Смородинов.

По словам экс-директора, в домашних условиях никто не смог бы назначить Краско необходимые медицинские препараты и обеспечить профессиональный уход. Он также отметил, что как неспециалист мог лишь «покормить с ложечки» артиста.

Ранее Смородинов рассказал, что Краско подготовил подарок для бойцов СВО, но не успел его передать при жизни. Он показал переделанный под нужды фронта автомобиль, который планируется отправить российским военным.