Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 10:32

Экс-директор Краско пояснил, как появились слухи о доме престарелых

Экс-директор Краско Смородинов: актер нуждался в специализированной помощи

Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания с актером Иваном Краско Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания с актером Иваном Краско Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Артист Иван Краско незадолго до смерти нуждался в специализированной медицинской помощи, заявил NEWS.ru его бывший директор Вячеслав Смородинов. Экс-директор отметил, что именно после его заявлений возникли слухи о «сдаче» артиста в дом престарелых.

Разговоры эти начал я, только немного не так. Это не дом престарелых, а какой-нибудь аналог дома ветеранов либо учреждение, которое может круглосуточно оказывать медицинскую помощь. Потому что в том состоянии, в котором он находился последние несколько недель, в домашних условиях сложно справиться, — пояснил Смородинов.

По словам экс-директора, в домашних условиях никто не смог бы назначить Краско необходимые медицинские препараты и обеспечить профессиональный уход. Он также отметил, что как неспециалист мог лишь «покормить с ложечки» артиста.

Ранее Смородинов рассказал, что Краско подготовил подарок для бойцов СВО, но не успел его передать при жизни. Он показал переделанный под нужды фронта автомобиль, который планируется отправить российским военным.

Иван Краско
дома престарелых
медики
препараты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сиделка Краско разрыдалась у его гроба
Раскрыто, что грозит воспитательнице за избиение ребенка в Новороссийске
Актер Анисимов раскрыл, каким Краско был в жизни
Рубль ждет серьезный обвал? Курсы валют 13 августа: доллар, евро, юань
Погода в Москве в среду, 13 августа: осенний холод придет раньше времени?
Курск «подружился» с городом, в котором проживают наемники из ВСУ
Племянник развенчал слухи о якобы «брошенном в нищете» Краско
Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях
Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача
Украину уличили в массированных атаках перед встречей Путина и Трампа
Экономист оценил, как могут повлиять на доллар вторичные пошлины США
Одна из стран Прибалтики решила выслать российского дипломата
Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска
Психиатр рассказала, как «домашка» влияет на школьников
Налет на нефтепровод «Дружба» и НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 13 августа
В России указали на неочевидную опасность заменителей тонировок в авто
Экономист оценила риски обрушения рубля
В МИД России заявили о смерти посла в отставке
Воспитательница отлупила ребенка за отказ пить компот
Американские военные запустили с Аляски один объект в сторону России
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.