«Если призовут, я готов пойти»: Краско подготовил прощальный подарок фронту

Народный артист России Иван Краско, прощание с которым проходит в эти минуты в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской, подготовил подарок для бойцов СВО, но не успел его передать при жизни, сообщил NEWS.ru экс-директор артиста Вячеслав Смородинов. Он показал переделанный под нужды фронта автомобиль, который планируется отправить российским военным.

Ивану Ивановичу [Краско] при жизни не удалось сделать такой подарок, [который он подготовил] со своим другом Денисом Сорокиным. <...> И вот мы с Денисом все-таки решили доделать [задуманное Краско] до конца и сделали такую памятную досточку... И [подарим] вот такой переделанный фургончик, чтобы ребята на СВО [использовали его] для победы, для фронта, — пояснил экс-директор артиста.

Смородинов выразил сожаление в связи с тем, что Краско не успел принять участие в передаче подготовленного им подарка. Несмотря на это, он выразил уверенность, что актер все «видит оттуда». Экс-директор артиста пообещал доставить автомобиль на фронт с надеждой на то, что он принесет российским бойцам удачу.

Иван Иванович всегда болел этим (помощью бойцам СВО. — NEWS.ru) и всегда переживал за солдат. И говорил: «Если меня призовут, я всегда готов пойти». <...> Он большой патриот, — подчеркнул Смородинов.

Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с церемонии прощания с артистом. Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище по адресу: Озерная улица, 52а. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.