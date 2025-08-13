Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 11:11

«Был добрым, умел любить»: фото с церемонии прощания с Иваном Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской проходит церемония прощания с актером народным артистом России Иваном Краско. Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни.

Выразить Краско свое почтение пришли коллеги и друзья. Актриса Анастасия Мельникова заявила, что они вместе играли в театре и дружили. По ее словам, Краско был добрым человеком и умел любить. В последний раз они виделись недавно, говорили о его детях и внуках. Краско очень сильно переживал, что не всех успел поставить на ноги.

На церемонию прощания пришла вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина. Она назвала Краско носителем традиций. Проститься с артистом также приехали его коллеги по театру и его третья жена Наталья Вяль с сыновьями.

Краско похоронят в Комарово под Санкт-Петербургом, рассказал источник NEWS.ru. Там же погребен его сын — актер Андрей Краско.

Как проходит церемония прощания с Иваном Краско — в фотогалерее NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
