«Был добрым, умел любить»: фото с церемонии прощания с Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской проходит церемония прощания с актером народным артистом России Иваном Краско. Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни.
Выразить Краско свое почтение пришли коллеги и друзья. Актриса Анастасия Мельникова заявила, что они вместе играли в театре и дружили. По ее словам, Краско был добрым человеком и умел любить. В последний раз они виделись недавно, говорили о его детях и внуках. Краско очень сильно переживал, что не всех успел поставить на ноги.
На церемонию прощания пришла вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина. Она назвала Краско носителем традиций. Проститься с артистом также приехали его коллеги по театру и его третья жена Наталья Вяль с сыновьями.
Краско похоронят в Комарово под Санкт-Петербургом, рассказал источник NEWS.ru. Там же погребен его сын — актер Андрей Краско.
Как проходит церемония прощания с Иваном Краско — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Мельникова на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Чечина на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) а церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Мельникова на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Вяль с сыном на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Вяль на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) а церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Пашкова, Наталья Вяль с сыновьями Иваном и Федором на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Константин Анисимов на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Юрий Кузнецов на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Вяль (бывшая жена) на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru