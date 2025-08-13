Раскрыты трогательные подробности прощания с Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге

Церемония прощания с артистом Иваном Краско закончилась бурными аплодисментами участников, сообщает корреспондент NEWS.ru. В театре имени Комиссаржевской, где служил покойный, также раздались выкрики «Браво!».

Под аплодисменты гроб с телом артиста вынесли из театра, овации не прекращались более двух минут. По желанию самого Краско в последний путь он отправился в военно-морском кителе с погонами капитан-лейтенанта.

Ранее артист Константин Анисимов на церемонии прощания описал Краско как работящего человека с хорошим чувством юмора. По его словам, артист много занимался строительством на даче, а также работал на столярном станке.

Краско, известный по ролям в фильмах «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба», умер на 95-м году жизни. Отпевание пройдет 13 августа в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.

Краско дебютировал в кино в 1961 году, исполнив маленькую роль летчика в военном фильме «Балтийское небо» по роману Николая Чуковского (режиссер Владимир Венгеров). В общей сложности он снялся более чем в 200 фильмах, сериалах и фильмах-спектаклях — среди них «Эскадрон гусар летучих», «Афганский излом» и «Сын полка».