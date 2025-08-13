Актер Анисимов раскрыл, каким Краско был в жизни Актер Анисимов: Краско любил шутить и много работал на даче

Актер Иван Краско был работящим человеком и обладал чувством юмора, рассказал артист Константин Анисимов на церемонии прощания со звездой. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Краско много строил на даче и даже работал со столярным станком.

Он шутил. Он работал на даче. Я прихожу [к нему], думаю: «Господи…» <…> Он [работал со] станком каким-то столярным, я не понимаю, я даже гвоздь не могу вбить. Он что-то делал для дачи, что-то строил. <…> Вы знаете, это был мой старший товарищ, — сказал Анисимов.

Краско, известный по ролям в фильмах «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба», умер на 95-м году жизни. Отпевание пройдет 13 августа в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.

Ранее бывшая жена Краско Наталья Вяль рассказала, что их сыновья Федор и Иван провели последнее лето с отцом. Она отметила, что артист тяжело переживал потерю зрения и отсутствие ролей в кино. В апреле 2025 года Краско продолжал играть в театре, но вскоре попал в больницу.