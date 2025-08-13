Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 15:08

«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева

Генерал-майор ФСБ Михайлов назвал горькой потерей смерть полковника Зайцева

Владимир Зайцев Владимир Зайцев Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Смерть прославленного ветерана органов госбезопасности полковника КГБ СССР Владимира Зайцева является горькой потерей, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что уходят свидетели большого количества исторических событий.

Владимир Зайцев относится к категории людей, которые воспитаны именно в те годы, на тех традициях, которые у нас в свое время в Советском Союзе существовали. И потеря таких людей является достаточно горькой, потому как уходят последние свидетели очень многих исторических событий, — пояснил Михайлов.

Генерал-майор поделился, что был лично знаком с Зайцевым, хоть и не близко. По его словам, уходят «последние могикане», которые сформировали саму группу «Альфа». Он добавил, что Зайцев был заточен на решение очень сложных задач даже ценой собственной жизни.

Я помню, как во время освобождения заложников в самолете в аэропорту Внуково он был в группе захвата, по сути, и действовал очень хладнокровно и быстро. То есть вся операция заняла после начала где-то минуты две-три. Он вместе с Виктором Карпухиным, командиром «Альфы», достаточно быстро задержал преступника, — рассказал генерал-майор.

Ранее стало известно, что Зайцев умер на 79-м году жизни. В органах госбезопасности он прослужил более 20 лет, начав службу в 1972 году. Его называли «грозой шпионов». Кроме того, Зайцев неоднократно участвовал в освобождении заложников.

генералы
полковники
смерти
ФСБ
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Роскомнадзор принял решение по звонкам через Telegram и WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.