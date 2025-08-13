«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева

Смерть прославленного ветерана органов госбезопасности полковника КГБ СССР Владимира Зайцева является горькой потерей, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что уходят свидетели большого количества исторических событий.

Владимир Зайцев относится к категории людей, которые воспитаны именно в те годы, на тех традициях, которые у нас в свое время в Советском Союзе существовали. И потеря таких людей является достаточно горькой, потому как уходят последние свидетели очень многих исторических событий, — пояснил Михайлов.

Генерал-майор поделился, что был лично знаком с Зайцевым, хоть и не близко. По его словам, уходят «последние могикане», которые сформировали саму группу «Альфа». Он добавил, что Зайцев был заточен на решение очень сложных задач даже ценой собственной жизни.

Я помню, как во время освобождения заложников в самолете в аэропорту Внуково он был в группе захвата, по сути, и действовал очень хладнокровно и быстро. То есть вся операция заняла после начала где-то минуты две-три. Он вместе с Виктором Карпухиным, командиром «Альфы», достаточно быстро задержал преступника, — рассказал генерал-майор.

Ранее стало известно, что Зайцев умер на 79-м году жизни. В органах госбезопасности он прослужил более 20 лет, начав службу в 1972 году. Его называли «грозой шпионов». Кроме того, Зайцев неоднократно участвовал в освобождении заложников.