Вучич больше не хочет быть президентом Сербии Вучич не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Сербии

Лидер Сербии Вучич не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, пишет издание KURIR. Он также заявил, что не будет менять конституцию республики. Вучич занимает этот пост с 1 июня 2017 года.

Я — политический ветеран, я больше не могу баллотироваться в президенты, мне не приходит в голову изменить конституцию, чтобы я мог баллотироваться дальше. Я не диктатор, я заканчиваю свою президентскую карьеру через год, — сказал он.

До этого сербский источник сообщил, что премьер Сербии Джуро Мацут под западным давлением планирует отправить в отставку ряд пророссийских политиков. По его словам, эти политики ранее работали в кабинете Александра Вулина, это сербские «силовики», начавшие карьеру в МВД и служившие в структурах безопасности.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что правительство президента Сербии переживает нестабильный период и уже «висит на волоске». Она отметила, что обстановка в стране представляется крайне запутанной. Кнайсль также добавила, что не склонна осуждать сербского президента — он оказался в чрезвычайно сложной позиции.