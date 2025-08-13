«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ

Российские футбольные клубы часто в качестве тренеров приглашают «гастарбайтеров», которые хотят «нахаляву срубить денег» и потом уехать обратно на родину, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, в Российскую премьер-лигу (РПЛ) нужно звать только специалистов, которые выведут российский футбол на новый уровень. Масалитин отметил, что всегда выступал за российских игроков и тренеров.

Если они есть и дадут развитие клубу, я буду только за. Если таких нет, значит надо прибегать к иностранному специалисту, который даст толчок развитию «Спартака» и нашего футбола. Не просто ради приглашения каких-то гастарбайтеров, которые приедут и не поймут, куда попали, срубят денег и поехали дальше. А потом сюда опять прутся. Где Каррера, который выиграл чемпионат со «Спартаком»? Что-то он достиг в Европе? Нет. Где Абаскаль, Тедеско? Тедеско хоть со сборной Бельгии поработал, но провалился и нигде не востребован. А сюда все рвутся и хотят нахаляву срубить денег. Если приглашать иностранных тренеров, то только топовых, которые дадут развитие клуба, — сказал Масалитин.

Ранее Масалитин сказал, что в московском «Спартаке» не выстроена единая система, по которой клуб должен идти на протяжении долгих лет. Он призвал руководство красно-белых обратить внимание на работу «Аякса», «Барселоны» и ведущих португальских клубов.