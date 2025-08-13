Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:56

«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ

Экс-футболист Масалитин призвал клубы РПЛ не нанимать «тренеров-гастарбайтеров»

Российские футбольные клубы часто в качестве тренеров приглашают «гастарбайтеров», которые хотят «нахаляву срубить денег» и потом уехать обратно на родину, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, в Российскую премьер-лигу (РПЛ) нужно звать только специалистов, которые выведут российский футбол на новый уровень. Масалитин отметил, что всегда выступал за российских игроков и тренеров.

Если они есть и дадут развитие клубу, я буду только за. Если таких нет, значит надо прибегать к иностранному специалисту, который даст толчок развитию «Спартака» и нашего футбола. Не просто ради приглашения каких-то гастарбайтеров, которые приедут и не поймут, куда попали, срубят денег и поехали дальше. А потом сюда опять прутся. Где Каррера, который выиграл чемпионат со «Спартаком»? Что-то он достиг в Европе? Нет. Где Абаскаль, Тедеско? Тедеско хоть со сборной Бельгии поработал, но провалился и нигде не востребован. А сюда все рвутся и хотят нахаляву срубить денег. Если приглашать иностранных тренеров, то только топовых, которые дадут развитие клуба, — сказал Масалитин.

Ранее Масалитин сказал, что в московском «Спартаке» не выстроена единая система, по которой клуб должен идти на протяжении долгих лет. Он призвал руководство красно-белых обратить внимание на работу «Аякса», «Барселоны» и ведущих португальских клубов.

РПЛ
ФК Спартак
футболисты
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обиженный Киев занимается «демонтажом» венгерского правительства
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
«Нафтогазу» выделят рекордный кредит для покупки топлива на зиму
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»
Военэксперт раскрыл, что готовят наемники и спецназ ВСУ для россиян
Психолог предостерег от увлечения одним способом отдыха
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.