Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:40

Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»

Экс-футболист Масалитин: «Спартаку» нужна единая система на примере «Барселоны»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В московском «Спартаке» не выстроена единая система, по которой клуб должен идти на протяжении долгих лет, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин. Он призвал руководство красно-белых обратить внимание на работу «Аякса», «Барселоны» и ведущих португальских клубов.

Сейчас придет другой тренер. Это будет иностранец или российский специалист со своим видением. Тогда куда девать этих игроков? Для начала надо выработать систему как в «Аяксе» или «Барселоне». Здорово работает португальское трио «Спортинг», «Бенфика» и «Порту». У них своя система развития игроков и им легче найти тренера, который знает систему. А в «Спартаке» вообще не поймешь: один пришел играть в одну систему, другой — в другую. Модель игры меняется. Футболисты порой не знают, как в нее играть, не говоря уже о талантливой молодежи, которой мало появляется в «Спартаке», — сказал Масалитин.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер этой команды Деян Станкович каждый матч нервно ведет себя на бровке и тем самым расшатывает футболистов. По его мнению, сербский специалист выглядит как психопат.

ФК Спартак
футболисты
РПЛ
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
«Нафтогазу» выделят рекордный кредит для покупки топлива на зиму
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»
Военэксперт раскрыл, что готовят наемники и спецназ ВСУ для россиян
Психолог предостерег от увлечения одним способом отдыха
Хозяина укусившей ребенка за лицо собаки привлекли к ответственности
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.