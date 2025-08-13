Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»

В московском «Спартаке» не выстроена единая система, по которой клуб должен идти на протяжении долгих лет, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин. Он призвал руководство красно-белых обратить внимание на работу «Аякса», «Барселоны» и ведущих португальских клубов.

Сейчас придет другой тренер. Это будет иностранец или российский специалист со своим видением. Тогда куда девать этих игроков? Для начала надо выработать систему как в «Аяксе» или «Барселоне». Здорово работает португальское трио «Спортинг», «Бенфика» и «Порту». У них своя система развития игроков и им легче найти тренера, который знает систему. А в «Спартаке» вообще не поймешь: один пришел играть в одну систему, другой — в другую. Модель игры меняется. Футболисты порой не знают, как в нее играть, не говоря уже о талантливой молодежи, которой мало появляется в «Спартаке», — сказал Масалитин.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер этой команды Деян Станкович каждый матч нервно ведет себя на бровке и тем самым расшатывает футболистов. По его мнению, сербский специалист выглядит как психопат.