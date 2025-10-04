Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 19:45

«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы

Виктория Боня призналась, что дочь стесняется ее славы и скрывает все от друзей

Виктория Боня с дочерью Анджелиной Виктория Боня с дочерью Анджелиной Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Модель и телеведущая Виктория Боня в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что дочь скрывает от друзей популярность. По ее словам, 13-летняя Анджелина переживает сложный переходный возраст и не любит быть в центре внимания. Сама девочка объяснила, что чувствует неловкость, когда поклонники мамы подходят сфотографироваться с ней.

Ей некомфортно перед друзьями даже, она не любит фоткаться, это правда. Она стесняется, — поделилась звезда.

Боня обратилась к подписчикам с просьбой не подходить к ее дочери за фото, если ее самой нет рядом. Анджелина призналась, что в последнее время к ней часто подходили и в Москве, и в Лондоне.

Многие ее друзья даже не знают, что у нее мама публичный человек, и не понимают, что Анджелину могут узнавать. Она это скрывает, я уважаю ее выбор. Но когда вы встречаете нас вместе, мы с удовольствием всегда сфотографируемся с вами, — подчеркнула Боня.

Ранее дети народного артиста Филиппа Киркорова — 13-летние Алла-Виктория и Мартин — вернулись в Россию из школы в Дубае, где год обучения обходится в 12 млн рублей на каждого ребенка. По его словам, 1 сентября он лично отвел сына и дочь на школьную линейку. Источники сообщали, что наследникам звезды в ОАЭ пришлось «несладко», в том числе из-за певицы Аллы Пугачевой.

дочери
дети
Виктория Боня
звезды
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
В Грузии подвели первые итоги муниципальных выборов
Стало известно, кто лидирует в парламентских выборах Чехии
«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери
Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме
Раскрыт победитель на выборах мэра Тбилиси
Подросток чуть не лишился ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас
Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
«Философия простая»: в Раде раскритиковали Зеленского из-за ВСУ
«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone
«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы
Украинские дроны чуть не убили мужчину на автовокзале в Брянской области
В Буланаше 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Бразильская фешен-блогер попала под грузовик в свой день рождения
На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена
В Индии раскрыли, как Путин на «Валдае» послал Западу важный сигнал
СК подключился к поиску пропавшего подростка в российском регионе
Гороскоп на неделю с 6 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.