«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы Виктория Боня призналась, что дочь стесняется ее славы и скрывает все от друзей

Модель и телеведущая Виктория Боня в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что дочь скрывает от друзей популярность. По ее словам, 13-летняя Анджелина переживает сложный переходный возраст и не любит быть в центре внимания. Сама девочка объяснила, что чувствует неловкость, когда поклонники мамы подходят сфотографироваться с ней.

Ей некомфортно перед друзьями даже, она не любит фоткаться, это правда. Она стесняется, — поделилась звезда.

Боня обратилась к подписчикам с просьбой не подходить к ее дочери за фото, если ее самой нет рядом. Анджелина призналась, что в последнее время к ней часто подходили и в Москве, и в Лондоне.

Многие ее друзья даже не знают, что у нее мама публичный человек, и не понимают, что Анджелину могут узнавать. Она это скрывает, я уважаю ее выбор. Но когда вы встречаете нас вместе, мы с удовольствием всегда сфотографируемся с вами, — подчеркнула Боня.

Ранее дети народного артиста Филиппа Киркорова — 13-летние Алла-Виктория и Мартин — вернулись в Россию из школы в Дубае, где год обучения обходится в 12 млн рублей на каждого ребенка. По его словам, 1 сентября он лично отвел сына и дочь на школьную линейку. Источники сообщали, что наследникам звезды в ОАЭ пришлось «несладко», в том числе из-за певицы Аллы Пугачевой.