Полиция Лондона проводит массовые задержания на акции в поддержку Палестины

В центре Лондона задержаны 175 участников акции в поддержку запрещенной группы Palestine Action, сообщила лондонская полиция в социальной сети X. Операция правоохранительных органов продолжается на Трафальгарской площади, где проходит митинг.

Операция полиции на Трафальгарской площади продолжается. По состоянию на 15:45 (17:45 мск. — NEWS.ru) полицейские провели 175 задержаний в связи с поддержкой запрещенной организации, — говорится в публикации.

Ранее издание Telegraph сообщило о возможном кардинальном изменении подхода лондонской полиции к вооружению сотрудников на основе внутреннего отчета ведомства. Согласно документу, руководство рассматривает возможность массового оснащения рядовых офицеров полуавтоматическими пистолетами для постоянного ношения. Поводом для пересмотра действующих норм стал инцидент 2022 года, когда два полицейских получили тяжелые ножевые ранения в центре британской столицы.

Кроме того, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила о возможном привлечении к уголовной ответственности участников протестных акций в Лондоне. Такое заявление прозвучало в связи с зафиксированными случаями нападения на сотрудников правоохранительных органов во время массовых демонстраций.