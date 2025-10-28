Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 23:25

ПВО за три часа сбила почти 60 дронов над Россией

Минобороны РФ: российская ПВО сбила 57 украинских беспилотников за три часа

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 57 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территорией Брянской области.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 БПЛА — над территорией Брянской области, 9 БПЛА — над территорией Ростовской области, 4 БПЛА — над территорией Калужской области, в том числе 4 БПЛА — над Тульской областью, 4 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву, и 1 БПЛА — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских беспилотников в ночь на 28 октября над Калужской, Брянской областями и Московским регионом. Больше всего дронов — 13 единиц — было сбито на подлете к Калуге. Информации о разрушениях на земле не поступало.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что менее 1% вражеских БПЛА достигают целей при атаках на российские критически важные объекты. По его словам, нефтегазовые компании реализуют максимальные меры защиты, включая инженерные усовершенствования и применение мобильных огневых групп.

Минобороны РФ
БПЛА
ПВО
Брянская область
