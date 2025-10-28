Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Саратова

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в ярославском аэропорту Туношна были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной являлось обеспечение безопасности полетов.

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. По мнению перевозчиков, спрямление авиамаршрутов и открытие хотя бы одного аэропорта может обеспечить дополнительный поток пассажиров в размере 7 млн человек.