«Многие заблудились»: рэпер Серега о Пугачевой и Галкине

Российский рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко) на премьере исторической драмы «Константинополь» заявил, что многие иммигрировавшие знаменитости просто заблудились, передает корреспондет NEWS.ru. Он считает, что наших артистов вроде певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нужно «заполучить обратно».

Все, кто говорят и думают по-русски, это наши люди. И наша задача получить всех обратно, — сказал рэпер.

Ранее рэпер Серега рассказал в интервью NEWS.ru, что расстался с матерью своих двоих сыновей из-за разницы в мировоззрениях. Он заметил, что не состоял в официальном браке с этой женщиной и даже не проживал совместно. Сам артист живет в Белоруссии, а экс-возлюбленная с детьми находилась на тот момент на Украине.

До этого артист рассказал, как написанная им в 2014 году песня «Туман», по сути, предрекала военный конфликт на Украине. За свою гражданскую позицию автор и исполнитель, по его мнению, подвергся преследованиям в соседнем государстве.

Кроме того, Серега назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем собственного народа. По его словам, украинский лидер выбрал деньги. Музыкант признался, что уехал из Киева за несколько месяцев до начала специальной военной операции России.