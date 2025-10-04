Меркель дала совет Европе по решению украинского кризиса

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán призвала европейские страны сочетать военное укрепление с дипломатическими усилиями для урегулирования украинского кризиса. Она также отметила, что европейским странам следует заранее и совместно продумывать потенциальное влияние дипломатических шагов на развитие ситуации.

В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима, — заявила Меркель.

Касаясь вопросов международного взаимодействия, Меркель подчеркнула, что никогда не ощущала наличия чрезмерных полномочий ни у Германии, ни лично у себя. Она заявила, что всегда осознавала необходимость коллективных действий на международной арене и невозможность достижения результатов в Европе без поиска общих решений.

До этого Меркель заявила, что для дипломатического урегулирования конфликта на Украине необходим диалог с Россией. Выступая на мероприятии в Шверине, она подчеркнула, что именно такой подход поможет пройти через нынешние испытания.