Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 19:15

Меркель дала совет Европе по решению украинского кризиса

Меркель: для решения украинского кризиса необходима дипломатия

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán призвала европейские страны сочетать военное укрепление с дипломатическими усилиями для урегулирования украинского кризиса. Она также отметила, что европейским странам следует заранее и совместно продумывать потенциальное влияние дипломатических шагов на развитие ситуации.

В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима, — заявила Меркель.

Касаясь вопросов международного взаимодействия, Меркель подчеркнула, что никогда не ощущала наличия чрезмерных полномочий ни у Германии, ни лично у себя. Она заявила, что всегда осознавала необходимость коллективных действий на международной арене и невозможность достижения результатов в Европе без поиска общих решений.

До этого Меркель заявила, что для дипломатического урегулирования конфликта на Украине необходим диалог с Россией. Выступая на мероприятии в Шверине, она подчеркнула, что именно такой подход поможет пройти через нынешние испытания.

Ангела Меркель
СВО
Европа
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
В Грузии подвели первые итоги муниципальных выборов
Стало известно, кто лидирует в парламентских выборах Чехии
«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери
Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме
Раскрыт победитель на выборах мэра Тбилиси
Подросток чуть не лишился ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас
Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
«Философия простая»: в Раде раскритиковали Зеленского из-за ВСУ
«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone
«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы
Украинские дроны чуть не убили мужчину на автовокзале в Брянской области
В Буланаше 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Бразильская фешен-блогер попала под грузовик в свой день рождения
На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена
В Индии раскрыли, как Путин на «Валдае» послал Западу важный сигнал
СК подключился к поиску пропавшего подростка в российском регионе
Гороскоп на неделю с 6 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Вдохновляют и заряжают: поздравления с Днем учителя — бесплатные открытки
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.