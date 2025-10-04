На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена

На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена Bild: над аэропортом в Мюнхене кружили военные разведывательные дроны

Наблюдавшиеся вечером 3 октября над мюнхенским аэропортом беспилотники оказались военными разведывательными дронами, сообщило немецкое издание Bild. В результате инцидента аэропорт был вынужден принять экстренные меры: 23 прибывающих рейса были перенаправлены в другие аэропорты, а 12 рейсов в Мюнхен отменены. Еще 46 запланированных вылетов не состоялись — они были либо отменены, либо перенесены на 4 октября.

Беспилотники в Мюнхене были военными разведывательными дронами, — говорится в материале.

По предварительным оценкам, эти перебои в работе аэропорта затронули более 6,5 тысячи пассажиров, столкнувшихся с задержками и отменами рейсов.

Ранее стало известно, что профилактические меры безопасности принимаются в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА. Уточняется, что это подтвердил пресс-секретарь воздушной гавани столицы Денис Гейтманков.

До этого мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко предупредил, что в населенном пункте звучит сигнал «Внимание всем». По его информации, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.