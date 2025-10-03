В аэропорту Праги приняли меры из-за угрозы БПЛА

Профилактические меры безопасности принимаются в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА, сообщило информационное агентство ČTK. Уточняется, что это подтвердил пресс-секретарь воздушной гавани столицы Денис Гейтманков.

Из-за анонимной угрозы о приближающихся дронах полиция проводит операцию в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Аэропорт работает без ограничений, — отметил он.

В материале указано, что об угрозе нападения БПЛА сообщил по телефону неизвестный, говоривший на английском языке. При этом он рассказал о направленных «многочисленных дронах».

Кроме того, вечером в пятницу, 2 октября, международный аэропорт Мюнхена был вынужден полностью приостановить авиационное сообщение из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в его воздушном пространстве. Решение о временном прекращении полетов принято управлением воздушного движения Германии в целях обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов.

Ранее мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко предупредил, что в населенном пункте звучит сигнал «Внимание всем». По его информации, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.