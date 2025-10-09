Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:32

Сын соратника Зеленского перед началом СВО обзавелся убежищем за $2 млн

Сын соратника Зеленского Никита Шефир купил недвижимость в Праге за $2 млн

Сергей Шефир Сергей Шефир Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского и ведущего продюсера «Квартала 95» Сергея Шефира оформил за несколько дней до начала украинского конфликта две квартиры на чешскую фирму Shelter Chief на сумму свыше $2 млн (163,1 млн рублей), сообщает RT. Согласно документам, юрлицо Shelter Chief зарегистрировано в Праге в начале декабря 2021 года и занимается арендой недвижимости, апартаментов и нежилых помещений.

Единственным учредителем и владельцем тогда значился 25-летний Никита Шефир. 9 февраля 2022 года уставной капитал Shelter Chief вырос с 20 тыс. до 45 млн чешских крон (с 77 тыс. до 175 млн рублей) за счет вклада недвижимости, которую учредитель внес в уставный капитал фирмы.

Речь идет об апартаментах и парковочных местах в клубном доме Vila Bianca в пражском дипломатическом квартале Бубенец. Как отметил кандидат политических наук Павел Фельдман, семья Шефира может служить еще одним примером «технологии кошелька» в рамках украинской политики.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может владеть домом с бомбоубежищем в Подмосковье. Предполагается, что музыкант переписал недвижимость на территории бывшей военной части в Рузском районе на супругу.

Украина
недвижимость
Прага
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Глава «Газпрома» заявил о появлении в России нового газового хребта
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Киев второй раз за день ударил по Ростовской области
Челентано может запеть на русском языке
Стала известна неожиданная деталь из жизни Оззи Осборна и Мэттью Перри
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.