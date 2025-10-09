Сын соратника Зеленского перед началом СВО обзавелся убежищем за $2 млн Сын соратника Зеленского Никита Шефир купил недвижимость в Праге за $2 млн

Сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского и ведущего продюсера «Квартала 95» Сергея Шефира оформил за несколько дней до начала украинского конфликта две квартиры на чешскую фирму Shelter Chief на сумму свыше $2 млн (163,1 млн рублей), сообщает RT. Согласно документам, юрлицо Shelter Chief зарегистрировано в Праге в начале декабря 2021 года и занимается арендой недвижимости, апартаментов и нежилых помещений.

Единственным учредителем и владельцем тогда значился 25-летний Никита Шефир. 9 февраля 2022 года уставной капитал Shelter Chief вырос с 20 тыс. до 45 млн чешских крон (с 77 тыс. до 175 млн рублей) за счет вклада недвижимости, которую учредитель внес в уставный капитал фирмы.

Речь идет об апартаментах и парковочных местах в клубном доме Vila Bianca в пражском дипломатическом квартале Бубенец. Как отметил кандидат политических наук Павел Фельдман, семья Шефира может служить еще одним примером «технологии кошелька» в рамках украинской политики.

