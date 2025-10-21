Руководство Праги приняло неожиданное решение по электросамокатам

С 1 января 2026 года в Праге вводится полный запрет на кикшеринг — краткосрочную аренду электросамокатов, сообщило информагентство ČTK. Это решение было принято городским советом столицы Чехии после многочисленных обращений местных жителей.

Жалобы касались в основном туристов, которые передвигались на самокатах по пешеходным зонам и создавали угрозу для безопасности граждан. Власти города решили полностью прекратить деятельность сервисов аренды.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о запрете передвижения на средствах индивидуальной мобильности по пешеходным зонам. Политик сообщил о подготовке официального обращения в российское правительство с требованием ввести обязательную регистрацию электротранспорта и усилить ответственность за нарушение правил его использования.

Кроме того, юрист Александр Митрюк выступил с критикой идеи полного запрета самокатов в российских регионах, заявив, что подобные меры не устранят системных трудностей и вызовут общественное недовольство. Эксперт призвал власти перейти от ограничительных мер к проактивной работе в данной сфере.