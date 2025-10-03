Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 06:06

Мюнхенский аэропорт приостановил полеты из-за тревожных сообщений

Аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке полетов из-за обнаружения дронов

Полная луна поднимается вечером над Мюнхенским аэропортом в Германии Полная луна поднимается вечером над Мюнхенским аэропортом в Германии Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Вечером 2 октября международный аэропорт Мюнхена был вынужден полностью приостановить авиационное сообщение из-за обнаружения беспилотных летательных аппаратов в его воздушном пространстве. Решение о временном прекращении полетов принято управлением воздушного движения Германии в целях обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов.

Поздно вечером 2 октября управление воздушного движения Германии ограничило полеты в аэропорту Мюнхена с 22:18 (23:18 четверга по мск), а затем и вовсе приостановило их из-за нескольких случаев обнаружения дронов, — указано в сообщении.

Ранее мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко предупредил, что в населенном пункте звучит сигнал «Внимание всем». По его информации, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал SHOT объявил о работе систем противовоздушной обороны над акваторией Черного моря и звуках взрывов над Сочи. По данным канала, работа проводится на фоне воздушной тревоги. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

