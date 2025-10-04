Клуб «Валдай»
Экс-президент «Локомотива» высказался против ограничений российских игроков

Наумов: запреты на переход россиян в европейские клубы мешают развитию

Николай Наумов, 2009 год Николай Наумов, 2009 год Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Российским футболистам не следует запрещать уезжать в Европу, заявил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов. По его мнению, запреты мешают спортсменам развиваться и реализовывать амбиции на международной арене, передает Legalbet.

Футболисты — это люди амбициозные и в некоторой степени излишне самоуверенные. Им кажется, что именно у них всё должно получиться. Поэтому как-то запрещать переходить в Европу, пробовать себя на другом уровне точно не стоит, — заключил Наумов.

Ранее российский футболист Артем Дзюба попал в базу украинского сайта «Миротворец»: его обвинили в информационной поддержке СВО. Портал неоднократно вносил в свои списки российских знаменитостей, а также публиковал персональные данные несовершеннолетних.

До этого экс-нападающий сборной СССР Владимир Пономарев назвал сборную Чили главным соперником России в осенней серии товарищеских матчей. Он отметил, что чилийская команда всегда производила на него хорошее впечатление, особенно после победы над Катаром. Россияне сыграют с Чили в ноябре — 15-го числа.

