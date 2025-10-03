Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии

Министерство сельского хозяйства России продлило действие запрета на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море и ряде сопредельных водных объектов, следует из приказа на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 года.
Запретить по 31 декабря 2026 г. промышленное рыболовство и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области, — сказано в документе.
Кроме того, до конца 2026 года продлевается запрет на промышленную и любительскую добычу плотвы в водных объектах семи районов Астраханской области: Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского.
Вне закона оказался и промышленный вылов с использованием обычных и безмотенных речных закидных мелкоячейных неводов с размером ячеек в сливе 28 мм, в приводах 36 мм, в крыльях 40 мм. Исключение составляет разрешенный правилами рыболовства прилов.
