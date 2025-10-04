Украинская армия пребывает в тяжелом состоянии из-за решений президента Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Парламентарий раскритиковал подход власти к военнослужащим, указав на серьезные проблемы с материальным обеспечением, медицинским обслуживанием и денежными выплатами.

Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на фронте, а если выжили — то сразу после, — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Верховной рады Украины сообщили, что Зеленский внес в парламент законопроект, разрешающий направление подразделений ВСУ за рубеж. В случае одобрения документа Киев сможет отправлять военнослужащих в Турцию и Великобританию для выполнения задач в сфере национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Зеленский сообщил об учреждении в составе Вооруженных сил страны отдельных штурмовых подразделений. Глава государства заявил, что соответствующее решение уже принято, а полная готовность новых формирований будет обеспечена в течение десяти дней.