Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны Зеленский внес в Верховную раду проект закона об отправке ВСУ за границу

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября внес в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений Вооруженных сил Украины за границу, говорится на официальном сайте украинского парламента. В случае принятия документа Киев получит возможность направлять военнослужащих в Турцию и Великобританию для выполнения задач в сфере «национальной безопасности и обороны».

Украинские военные смогут проходить обучение на боевых кораблях, находящихся на территории этих стран. Согласно законопроекту, в Турцию планируется отправить корвет «Гетман Иван Мазепа» (типа Ada) и 106 военнослужащих. В Великобританию предполагается направить несколько противоминных кораблей для проведения учебных мероприятий.

Ранее суд на Украине начал производство по иску оппозиционного депутата Верховной рады Александра Дубинского к кабинету министров. Парламентарий требует рассекретить приложения к договору о недрах, заключенному с Соединенными Штатами Америки. Дубинский заявил, что действующая власть незаконно лишила государство 50% всех рентных платежей, которые должны были поступать в бюджет страны.

До этого Владимир Зеленский сообщил об ожидаемом в октябре дополнительном финансировании инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Данная программа предусматривает быстрые поставки вооружения на Украину за счет добровольных взносов стран НАТО. Инициатива позволяет оперативно осуществлять поставки необходимого вооружения через добровольное финансирование странами-участницами Альянса.